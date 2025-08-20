tfitから、保湿タイプの「トランスルーセントセットエッセンシャルパウダー」が2025年8月29日に新発売する。■保湿タイプアミノ酸*¹コーティングパウダーのため、肌にのせるとしっとり。乾燥が気になる季節や乾燥肌の方におすすめ。また、粒子が毛穴や凹凸にまんべんなく密着することで、皮脂を吸着して油分を抑え、メイクの持続性がアップ。保湿パウダーなのに肌表面はサラサラな仕上がり。毛穴レス*²のセミマット肌へ