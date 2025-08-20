将棋の伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第4局が8月19・20日の両日に福岡県宗像市の「宗像ユリックス」で指され、藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）が挑戦者の永瀬拓矢九段（32）に130手で敗れた。この結果、シリーズ成績は藤井王位の3勝1敗に。注目の第5局は、8月26・27日に徳島市の「渭水苑」で指される。【映像】藤井王位が投了を告げる瞬間の表情挑戦者の渾身の作戦に、若き王者が苦しめられ