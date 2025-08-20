LAGOM¡Ê¥é¥´¥à¡Ë¤¬¡¢ ¿å¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥§¥ë¤Æ゙ÁÇÁá¤¯Àö¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¿Íµ¤ No.1¤ÎÄ«ÍÑÀö´éÎÁ¡Ö¥¸¥§¥ë¥È¥¥¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ ¥¯¥ì¥ó¥¶¡¼¡×¤È¡¢ À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊË¢¤Æ゙¥á¥¤¥¯±ø¤ì¤Þ¤Æ゙Íî¤È¤¹ÌëÍÑÀö´éÎÁ¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥à ¥¯¥ì¥ó¥¶¡¼¡×¤Ë¥­¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê¤«゙¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Æ゙È¯Çä¡£2025Ç¯8·î21Æü(ÌÚ)¥í¥Õ¥È¡¢Qoo10¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¡£9·î1Æü(·î)Á´¹ñÈ¯Çä¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¡¦ÆüËÜ¸ÂÄêÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ