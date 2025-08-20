44号を放った大谷は20日のロッキーズ戦で先発予定だ(C)Getty Images豪快な一発が米メディアの熱狂を呼んでいる。現地時間8月19日、ドジャースの大谷翔平は、敵地クアーズフィールドで行われたロッキーズ戦に「1番・DH」として先発出場し、6試合ぶりとなる44号ソロを放つなど、5打数1安打2打点、1四球と躍動。ナ・リーグ本塁打争いでフィリーズのカイル・シュワーバーに並び、再びトップタイへ浮上した。【動画】大谷翔平、6試