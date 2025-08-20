須坂市のふるさと納税返礼品の産地偽装問題で、三木正夫市長は20日、第三者委員会による再発防止策などに関する報告書を今月中に取りまとめる方針を改めて示しました。須坂市 三木正夫市長「何度も申し上げているように、自分自身の判断ミスは反省している」一連の問題についてこのように述べた須坂市の三木市長。ふるさと納税を巡っては今年3月に、返礼品として提供していたシャインマスカットに産地偽装があったことが発覚。6月