列島各地でクマの被害が相次ぐ中、東京都内でも今、目撃情報が相次いでいる。クマと遭遇した男性が、当時の状況を語った。東京・青梅市で防犯カメラにツキノワグマが画面左下から右上へ駆け抜ける黒い動物は、ツキノワグマだった。20日朝、東京都内に出没した姿が防犯カメラに撮影されていた。クマが現れたのは、東京・青梅市の駐車場。午前8時半過ぎに敷地内でクマが目撃され、その後、丘を猛スピードで駆け上がっていったという