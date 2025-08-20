京都三大祭りの一つ、秋の「時代祭」で使う衣装の虫干しが行われました。平安神宮の蔵から次々と運び出されるのは、「時代祭」で使われる約１５０点の衣装です。毎年１０月に行われる時代祭。平安時代から明治時代までの装束を身にまとった市民ら約２０００人が練り歩き、「時代絵巻」を繰り広げます。８月２０日はその装束を蔵から出し風を通して湿気を飛ばしていきました。２０日も猛暑日となった京都市。強い日差しで衣装