道路の側溝に生ごみを捨てたか。ごみ収集会社の男を逮捕です。廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されたのは、東大阪市のごみ収集会社の従業員・小清水恭平容疑者（３４）です。８月１９日午前６時ごろ、自身が運転するごみ収集車から、生ごみ約４００ｇや汚水などを道路の側溝に捨てた疑いが持たれています。近所の人が「ラーメンの食べかすなどを投棄している人がいる」と警察に通報し事件が発覚。警察の調べに対し小清水容疑者