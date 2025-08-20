アラスカ航空は、新たなマイレージプログラム「Atmos Rewards」を発表した。これまでのマイルは「ポイント」となり、エリート資格取得マイルは「ステータスポイント」に変更した。年間獲得ステータスポイント数に応じ、2万ポイントでアトモスシルバー、4万ポイントでアトモスゴールド、75,000ポイントでアトモスプラチナ、10万ポイントでアトモスチタニウムのステータスを付与する。マイルストーン特典も設ける。ステータスポイン