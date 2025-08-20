兵庫県の元県民局長の私的な情報がＳＮＳ上に流出した問題。削除を要請した８件中６件がまだ削除されていません。兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などを告発した元県民局長をめぐり、私的な情報などが立花孝志氏らに流出してＳＮＳ上で拡散された問題。県の第三者委員会は今年５月、ＳＮＳ上で拡散された情報が「県保有の情報と同一の可能性が高い」としたうえで、「県職員から漏えいした可能性が極めて高い」と結論づけま