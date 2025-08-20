20日午前10時10分ごろ、北海道初山別村の村立初山別中で、中庭にヒグマがいるのを職員が目撃し役場に通報した。中学によると、同日は2学期の始業式があり、生徒らは授業の後、保護者の送迎やスクールバスを利用して一斉下校した。けが人はいなかった。羽幌署によると、クマは体長約1.5メートルで、山の方向に立ち去った。2月にも敷地内で足跡が発見されていた。