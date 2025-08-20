囲碁の第50期碁聖戦5番勝負の第5局で、芝野虎丸十段（手前）を破りタイトルを防衛した井山裕太碁聖＝20日午後、東京都千代田区の日本棋院囲碁の井山裕太碁聖（36）に芝野虎丸十段（25）が挑戦していた第50期碁聖戦（新聞囲碁連盟主催）5番勝負の第5局は20日、東京都千代田区の日本棋院で打たれ、午後6時45分、196手で井山碁聖が白番中押し勝ちし、3勝2敗で防衛、5連覇を達成した。井山碁聖は自身が持つ碁聖最多獲得記録を通算1