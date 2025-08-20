文化庁の文化審議会は２０日、ローマ字の統一的な表記を英語の発音に近い「ヘボン式」を基本とするよう阿部文部科学相に答申した。「訓令式」を基本とした１９５４年の内閣告示は、今年度中にも改定される見通し。ローマ字表記は従来、子音と母音を規則的につづる訓令式が基本で、小学校で教えられてきた。一方、実社会ではヘボン式による表記が浸透してきたため、２０２２年９月から統一的な表記を検討してきた。答申では、