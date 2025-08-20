◇プロ野球セ・リーグDeNA-広島（20日、横浜スタジアム）DeNA先発の東克樹投手が2点タイムリーを放ちました。東投手は初回、1アウトから連打で1塁2塁のピンチを招きましたが、三振とピッチャーゴロで切り抜けると2回は三者凡退に抑えます。そしてその裏、DeNAの攻撃陣は広島の先発・大瀬良大地投手を攻め、1アウト2塁3塁を作ると、三森大貴選手がヒットで1点を先制します。さらに京田陽太選手もタイムリーを放つと1塁3塁で東投手