東北北部では大雨となっている所がありますが、このあとも木曜日にかけて非常に激しい雨の降る所がある見込みです。また、全国的に厳しい残暑が続き、関東は40℃に迫る暑さとなる所がありそうです。東北北部は前線の影響で活発な雨雲が流れ込んでいて、200ミリを超える大雨となっている所があります。前線は木曜日にかけて南下していく見込みで、東北北部では木曜日の未明にかけて非常に激しい雨の降る所がありそうです。青森県、