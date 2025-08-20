現代美術家で科学者でもある中村元風さんの作品展が鹿児島市の百貨店で開かれています。(間世田桜子アナウンサー)「鹿児島市の山形屋では20日から中村元風展が開かれています。まず出迎えてくれるのは、光り輝く赤が特徴的な作品」現代美術家で科学者でもある中村元風さんです。科学の知識を生かし、実現不可能とされた透明感のある赤い釉薬を26年の歳月をかけて生み出しました。完成したのは偶然にも東日本大震災が起