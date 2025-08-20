8月8日の大雨の影響で全面通行止めになっている国道10号の網掛橋を、中野国交相が視察しました。網掛橋の復旧に向けた工事は、21日から始まる予定で数カ月かかる見込みだということです。8月8日、県内を襲った記録的な大雨で、姶良市加治木町を流れる網掛川は大きく護岸が崩れました。この川にかかる国道10号の網掛橋は、全面通行止めとなっています。この現場を中野国交相が視察し、当時の状況について説明をうけました。（