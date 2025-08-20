１９日夜遅く、西日本各地で「火球」とみられる強い光が目撃され、広島でもその様子をカメラがとらえていました。１９日午後11時すぎ、東広島市安芸津町で撮影された映像です。南の空が明るくなり光が上から下に流れていきます。同じ時刻に、広島空港や宮島にある広島テレビの情報カメラにも、稲光のような強い光が記録されていました。この他、九州・四国など西日本各地で確認された強い光は、火球とみられています。火球は、いん