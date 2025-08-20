西日本を中心に昨日19日午後11時8分過ぎ、「火球」の目撃情報が相次ぎました。熊本県内のカメラも捉えていました。 【映像】西日本で目撃情報相次いだ『火球』熊本で捉えた瞬間 熊本市で撮影された映像です。午後11時8分すぎ、南の空に一筋の光が流れ落ちてきたかと思うと、辺りが一瞬真っ白になるほど強い光を放ちました。 SNSでは、「この世の終わりかと思った」といった投稿も。 同じ時間の熊本県内の情報カメラには一瞬、