◆イースタン・リーグオイシックス―巨人（２０日・ハードオフ新潟）１７日の２軍戦で腰痛から実戦復帰した巨人・吉川尚輝内野手が、２戦連続の安打を放った。イースタン・オイシックス戦に「３番・二塁」で復帰後３戦目に臨んだ。初回１死一塁では右邪飛に倒れたが、３回１死一塁では相手の先発右腕・高野の初球の直球を捉えて左前へと運び、チャンスを拡大した。吉川は７月３１日に腰痛で出場選手登録を抹消。今月１７日