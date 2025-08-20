◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（２０日・エスコン）大人気７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が３回終了後のイニング間にファイターズガールと共にきつねダンスを披露した。カチューシャと尻尾をつけ、キレキレのダンスを披露し、場内は大熱狂に包まれた。試合前には、ファーストピッチセレモニーとミニライブを行い、人気曲「倍倍ＦＩＧＨＴ！」を熱唱し、エスコンを沸かせていた。