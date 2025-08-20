タレント・山田邦子が２０日、東京・博品館劇場で開幕した主演舞台「ジャニス」（２４日まで）の取材会に出席し、１１月から動画配信サービスを開始すると同日発表したダウンタウンへエールを送った。山田が登壇する舞台取材会開始直前の午後４時、吉本興業は公式サイトで、「ダウンタウン」（松本人志、浜田雅功）による独自のインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル」（仮称、定額制）を、１１月１日に開始する