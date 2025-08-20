◆陸上トワイライト・ゲームス（２０日、横浜市日産スタジアム）報知新聞社など後援男子４００メートルで、昨年のパリ五輪代表で中島佑気ジョセフ（富士通）が４５秒１０の大会新記録で優勝した。スタートからしっかり加速すると、後半もぐいぐいと伸びて追ってきた後続を抑え込んで真っ先にゴールした。ゴール後、転倒し、ひやっとさせたが、すぐに立ち上がり笑顔を見せた。中島は「できればベストを狙っていたが、バック