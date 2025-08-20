不動産投資は20代でも始められる？ 20代で不動産投資を始めることは十分に可能です。2025年3月にRENOSY（リノシー）で成約いただいた方のうち、およそ1割程度の方が20代です。 「RENOSY（リノシー） 不動産投資マンスリーレポート 2025年3月」より 不動産投資といっても、一棟マンションやアパートへの投資から、比較的始めやすいワンルームマンション投資までさまざまな