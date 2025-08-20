「あさみ」に成りすました美咲さんが、夫の健太との待ち合わせ場所に現れるという、衝撃の結末を迎えた前回の話。待ち合わせ場所で対峙した二人の間には、修羅場という言葉では言い表せないほどの緊迫した空気が流れていた。夫の嘘が完全に暴かれたその瞬間、美咲さんの心には、長年抱いてきた彼への愛情が完全に冷めていく音が響き渡っていた。これは、夫の裏切りと決別し、新たな人生を歩み始めた一人の女性の物語である。『結婚