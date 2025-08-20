【新華社北京8月20日】中国西蔵自治区成立60周年の祝賀大会が21日午前10時（日本時間同11時）、同自治区ラサ市で盛大に開催される。大会には、習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席が出席する。