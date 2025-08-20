大阪の道頓堀で消防隊員2人が死亡した火事を受け、三重県四日市市で緊急点検が行われました。8月20日午前、近鉄四日市駅前の飲食店などが入るビルに、四日市市消防本部の職員3人が立ち入り検査に入り、消火器や避難誘導灯の設置状況などを確認しました。四日市市消防本部の職員：「こちらは、消火器以外の私物とかは置かないように」四日市市では、避難経路が1つしかない雑居ビルを中心に随時点検を進めていくということです