この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママの息子には手癖が悪いと噂の小3の友人がいます。いつもは家に上げることはせずにいたのですが、ある日、いきなり網戸から入ってきて、ポストから勝手にとった手紙を渡してきたのです。とっさにきつく注意をしてしまった投稿者のママでしたが、言い過ぎたかもしれないと謝ることも考えているそう。こんなときどうしたらいいの？ママリに寄せられた声をご紹介します