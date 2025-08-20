移動式4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing」 LGエレクトロニクス・ジャパンは、今年5月にクラウドファンディング・Makuakeで先行販売した移動式4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing」(32U889SA-W)を8月28日より順次一般発売する。価格はオープンで、市場想定価格は149,800円前後。 モニターとHASスタンドが一緒になった「LG Smart Monitor」(32U880SA-W、129,800円前