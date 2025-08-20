◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年8月20日神宮）巨人の泉口友汰内野手（26）が20日のヤクルト戦（神宮）で貴重な同点適時打を放った。「1番・遊撃」に入って先発出場。先発左腕・森田が村上に被弾して1点先制を許した直後の3回だった。2回まで完全投球だった相手先発右腕・アビラが突如制球を乱し、振り逃げと2四球で無死満塁。このチャンスで第2打席に入った泉口は2ボールからの3球目、高め直球を中前に弾き返して1