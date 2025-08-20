◇プロ野球セ・リーグ 阪神- 中日(20日、京セラドーム)中日の岡林勇希選手が初回に先制のタイムリー2塁打を放ちました。この日、阪神先発はドラフト1位ルーキーの伊原陵人投手。初回、先頭のブライト健太選手がスライダーを捉えセンター前にヒットを放ち出塁すると、続く2番・田中幹也選手がバスターで三遊間を抜けるヒットでチャンスを広げます。そして打席には前日にホームランを放っている岡林選手。伊原投手が4球目に投じた136