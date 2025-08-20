◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(20日、神宮球場)巨人は、泉口友汰選手が3回にタイムリーヒットを放ち同点に追いつきました。1軍デビューから4試合で防御率0.00をキープする2年目の森田駿哉投手が2回、ヤクルト・村上宗隆選手に先制ホームランを被弾。初の自責点を背負います。その森田投手を援護したのが同期入団の2年目・泉口友汰選手でした。3回、順調な立ち上がりを見せているヤクルト先発のアビラ投手からリチャード選手