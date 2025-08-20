歌手アグネス・チャン（70）が20日、自身のブログを更新。誕生日を迎えたことを報告した。アグネスは「今日は私の70歳の誕生日です」と報告し「70歳まで生きてこられて、本当に感謝です。私を産んでくれた親に感謝!そばに居てくれた兄弟姉妹に感謝!そしてずっと私を見守ってくれた全ての方々に感謝です」と感謝を伝えた。続けて「70年間、素晴らしい出会いに恵まれました。味方の方にはもちろん、そうでない方からも学ぶことが多く