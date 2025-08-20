私はニコ。元夫リュウイチに家を追い出され、小学生の息子タツキと犬3匹とともに実家に身を寄せました。「誰にでも言いふらせばいい」と笑ったリュウイチのことを、私は絶対に許すことはできません。私は犬の面白可愛い動画でバズったことを利用し、SNSを使った復讐をスタート。ライブ配信でリュウイチのひどい言葉を暴露してやりました。やがて私は近所の中古物件を購入し、犬たちがのびのび暮らせる家へ引っ越すことができました