ローソンは8月19日より、山梨銘菓｢桔梗信玄餅｣で有名な桔梗屋さん監修のサンドイッチやデザートなど3品を、関東甲信越エリアの「ローソン」にて販売している。ローソン「桔梗屋監修黒みつきなこサンド」「桔梗屋監修黒みつきなこサンド」は、香ばしく濃厚な程よい甘さのきなこホイップクリームと、桔梗屋の特徴である「とろりとした黒みつ」を再現した黒みつゼリーをサンド。きなこホイップを堪能できるスイーツサンドとなって