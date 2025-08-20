100円寿司チェーンの「はま寿司」は8月20日より、「はま寿司 日本旨ねた味めぐり」を全国の店舗で開催している。はま寿司「北海道水揚げ秋鮭」同フェアでは、しっとりとした口当たりと上品な旨みが特長の「北海道水揚げ秋鮭」と、プリッと食感としっかり染みたタレがクセになる「福井県水揚げ 漬けほたるいか」、シャキシャキの信州産野沢菜を旨みの詰まった昆布と合わせた「野沢菜昆布軍艦」が、お手頃価格の110円で登場。はま寿