丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は8月20日より、「炭火やげん軟骨親子重」を販売している。なか卯「炭火やげん軟骨親子重」「炭火やげん軟骨親子重」は、なか卯自慢のふわとろの親子丼に、炭火で香ばしく焼き上げた九州産若鶏のやげん軟骨をトッピングした、やみつきになる味わいの商品。九州産若鶏の肉付きの良いやげん軟骨を、まろやかな塩味で味付けし、炭火でじっくりと焼き上げることで、コリコリとした食感と噛むごとに広が