福岡県警うきは署は20日、久留米市田主丸町の市道に面した果樹畑で19日午前9時00分から20日午前9時10分までの間、収穫直前のいちじくが大量に盗まれる被害が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。