20日午前、長野県小谷村のトンネル内で乗用車と大型トラックが正面衝突する事故がありました。20日午前11時すぎ、小谷村の国道148号の平倉トンネル内で、普通乗用車と大型トラックが正面衝突しました。消防によりますと、この事故で普通乗用車に乗っていた70代と60代の男女、4歳、10歳、12歳の子ども3人とトラックを運転していた50代の男性が病院に搬送されました。このうち1人は骨折しているとみられ、搬送時は全員意識があったと