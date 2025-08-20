東北地方で、線状降水帯の予測情報が発表されました。東北北部では大雨が続いていますが、先ほど気象庁は、20日夜遅くから21日未明にかけて、秋田県、青森県、岩手県で「線状降水帯」が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあるとして、厳重な警戒を呼びかけました。5段階の大雨警戒レベルのうち最高レベルの「緊急安全確保」が出ているのは、秋田県仙北市。仙北市桧木内では8月の観測史上最大となる、午後6時まで