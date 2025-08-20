【プノンペン共同】カンボジア当局は20日、自国を拠点とした特殊詐欺事件で拘束した日本人29人を一斉に送還した。プノンペンの空港では移送用のチャーター機周辺に数十人の警察官を配置し、厳重な警備を敷いた。29人を移送する車列は治安当局の車両に先導されて入管関連施設を出発。空港でチャーター機に横付けされた。長いタオルを肩から下げた黒いTシャツ姿の男や、マスクやフードで顔を隠した男らが降車した。1人に対し、