昭和電工（現レゾナック・ホールディングス）鹿瀬工場跡が見える高台で説明を受けるトライグループの社員（左）＝20日午前、新潟県阿賀町「家庭教師のトライ」の運営会社トライグループ（東京）が水俣病は「遺伝する」と教材に誤表記した問題で、同社は20日、新教材作成のため新潟県阿賀町などで現地研修を実施した。原因企業の工場跡を視察し、新潟水俣病の被害者とも交流した。教材作成担当の社員らが参加。被害者と面会し、