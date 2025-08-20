次の選挙には立候補しない意向を表明した湯崎広島県知事。 ４期１６年の歩みをまとめました。 ２００９年、４４歳で初当選した湯崎知事。 元通産省の官僚を経て通信系ベンチャー企業を設立。 次々と県庁に新たな風を吹かせます。 ２０１０年１０月１８日 湯崎知事 「できるだけ少ない体制、少ないコストでサービスの質をあげていく」 課長級以上の管理職に成果や能力に応じて給与を支給する「年俸制」を導入。