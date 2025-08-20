湯崎英彦広島県知事 「長きにわたって知事として仕事をしてまいりましたので、そろそろ潮時というか交代するタイミングかと思いまして、決断をしたわけであります」 ４期１６年目の湯崎知事。 １１月に予定されている次の知事選挙について「出馬しない」ことを正式に表明しました。 不出馬の理由については「一定の区切り」だとして組織に新しい考え方が入って活性化してくことが必要と説明しました。 湯崎知事 「みなさんに