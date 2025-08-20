大相撲の元横綱貴乃花光司氏（５３）が２０日、近影を公開。その姿が反響を呼んでいる。コラボアイテムを着用する姿とともに笑顔を浮かべる姿を投稿したが、肌艶の良いその姿にファンは驚き。「子供の頃の可愛らしい雰囲気を思い出しちゃいました」、「爽やかですね」、「親方絶対に若くなってる！カッコ良かぁ〜」との声が寄せられていた。