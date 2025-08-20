シンガー・ソングライターのニキ・アズラ（２２）が２０日、１ｓｔデジタルシングル「Ｎｅｗｄａｙ」を全世界配信リリースした。ニキは父がオーストラリア人、母が日本人のバイリンガルで、日本名は「新希（にき）」。２０２１年からソニーミュージックのグローバルアーティスト育成プロジェクト「ＴＯＲＡＰＲＯＪＥＣＴ」の１期生としてレッスンを積み、その歌声が高く評価された。２２年ごろからオリジナル曲の作詞作