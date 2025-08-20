嘘の投資話で金をだましとった疑いで逮捕された男女3人のうち男1人が起訴され、女性2人は不起訴処分となりました。20日、詐欺罪で起訴されたのは川崎誠こと渡辺雄介被告（41）です。渡辺被告は2025年7月、嘘の投資話で3人からあわせて7950万円をだましとった疑いで逮捕されていました。一方、同じく逮捕された40代の女性2人は不起訴処分となりました。東京地検は理由を明らかにしていません。