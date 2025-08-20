熊本県に大雨の特別警報が出てから、8月20日で10日目を迎えます。県内では、甲佐町の土砂崩れの被害が深刻です。 【写真を見る】「家の周りの地形・地質を知っておいて」熊本で死者も…大雨による土砂崩れ 大学の研究チームが指摘する発生のメカニズム 8月20日、地質学が専門の熊本大学の鳥井真之特任准教授たちの研究チームが、土砂崩れが起きた原因を探るため甲佐町に入りました。 記者「熊本大学の研究チー