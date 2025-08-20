国内フリーエージェント権の資格取得条件を満たした横浜ＤｅＮＡ・森原横浜ＤｅＮＡの森原康平投手（３３）が２０日、出場選手登録日数が規定の年数に達し、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の資格取得条件を満たした。球団を通じて「これからも一日一日を大切に全力でプレーしていきたい」とコメントした。森原は２０１７年に楽天に入団し、１年目から中継ぎの柱として活躍。２２年にトレードで横浜ＤｅＮＡに加入し、昨季は