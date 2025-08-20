TSMCの進出などで熊本と台湾の交流が深まる中、夏休みを利用して来日した台湾人の親子たちが山鹿市で里山交流をしています。 【写真を見る】4泊5日の「里山交流」台湾の親子がお寺で日本文化を体験熊本県山鹿市 山鹿市の大光寺を訪れたのは、25人の台湾人の親子です。 この里山交流は、お互いの文化や暮らしを体験することで理解を深めようと、山鹿市で農業の6次産業に取り組む市原幸夫さん(73)たちが初めて企画しました。